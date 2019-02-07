بالصور.. غلق طريق "عيون موسي - الطور" الدولي بسبب السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد
أعلن مصدر في مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء أنه جرى غلق الطريق الدولي بداية من منطقة عيون موسي وحتى مدينة الطور مروريًا كإجراء احترازي بعد تعرض بعض مدن خليج السويس لسيول متوسطة.
وأضاف المصدر، أن بعض مدن المحافظة تعرضت للسيول منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، موضحًا أن هذه السيول تركت تراكمات ورمال على الطريق ما قد يعرض حياة المارة للخطر.
وأكد المصدر، أنه جرى الدفع بعدد من المعدات الثقيلة بالتعاون مع إدارة الطرق والكباري لرفع التراكمات والرمال، وإزالة أثار السيول لإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.
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