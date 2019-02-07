رئيس الوزراء الإيطالي في لبنان للقاء الحريري وعون

من المقرر أن يجري رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، محادثات، اليوم الخميس، مع مسؤولين لبنانيين، وأن يتفقد الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن القوات الدولية في جنوب لبنان "يونيفيل".

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن كونتي سيبدأ زيارته الرسمية التي تستغرق يوماً واحداً، بلقاء الحريري، وذلك قبل أن يعقد الجانبان مؤتمراً صحفياً مشتركاً.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي كونتي مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

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