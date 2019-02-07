موعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان لم يتحدد بعد

قال مسؤول في حركة طالبان إنه لم يتم الاتفاق على جدول زمني مع الحكومة الأميركية بشأن الانسحاب الجزئي للقوات الأميركية من أفغانستان مضيفاً أن المفاوضات ما زالت مستمرة.

كانت وكالة الإعلام الروسية ذكرت أمس الأربعاء نقلاً عن مسؤول في حركة طالبان في محادثات السلام الجارية في موسكو أن الولايات المتحدة تعهدت بسحب نصف قواتها من أفغانستان بحلول نهاية أبريل.

لكن في نهاية محادثات موسكو نفى عبد السلام حنفي المسؤول في طالبان، الذي نقلت وكالة الإعلام الروسية عنه، الإدلاء بهذه التصريحات.

وقال إنه لا يوجد اتفاق تفصيلي مع مبعوث الولايات المتحدة في المحادثات مع طالبان زلماي خليل زاد الذي عقد اجتماعاً منفصلاً مع مفاوضي طالبان.

وأضاف "لم نتفق حتى الآن".

وفيما يتصل بالانسحاب في أبريل قال "إنها رغبتنا ومطلبنا...طلبنا هو انسحاب القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن".

وقال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، المشارك في محادثات موسكو ضمن ساسة من المعارضة، إن الموضوع الرئيسي المطروح للنقاش هو ضرورة إخلاء أفغانستان من القوات الأجنبية.

وأشار إلى أن هناك شبه توافق بشأن هذا الموضوع في المحادثات وقال "إنها مرضية للغاية".