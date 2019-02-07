صور وفيديو.. صرصور الليل ينتشر بالحرم المكي وينهك عمال الإبادة

مكة المكرمة - ليندا سليم:

التقطت عدسة بوابة الوفد صور من الحرم المكي الشريف فجر الخميس، حيث كان ما يسمى بـ"صرصور الليل" ينتشر فى الأرجاء وبين المصلين والمعتمرين والزوار والمارة.

وبالرغم من وجود كوادر خصصتها رئاسة الحرم بأمر مباشر من

الشيخ السديس لإبادة هذه الحشرة والتخلص منها، إلا أنها انهكتهم فظهروا رجال متخصصين فى إبادة الحشرات محبطين ومنهكين من عدم احتواءها فيقتلون واحده تأتي 10.

والتف "صرور الليل" بالمئات حول أعمدة وبين البالوعات وبجوار كولديلارات مياه زمزم المخصصة للشرب وكذلك الوضوء، وفي ارجاء الساحتين داخل وخارج الحرم دون كلل ولا ملل.

ورصدت "الوفد" في الصور برج "الساعة" وهو يكاد يختفي من المبيدات التى يستخدمونها للقضاء على هذه الحشرة ولكن دون جدوى.

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