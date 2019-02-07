70 ورشة علوم تفاعلية في مهرجان أبو ظبي

يواصل مهرجان أبوظبي للعلوم، الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من دائرة التعليم والمعرفة، فعالياته في أبوظبي، التي تضم 70 ورشة عمل تفاعلية وعروضًا حية في منطقة "عَ البحر" بكورنيش أبوظبي، تستمر حتى 9 فبراير 2019.



ويعدُّ مهرجان أبوظبي للعلوم منصة تفاعلية تزخر بالفعاليات، وورش العمل التفاعلية، والعروض الحية، ويعتبر من أهم المبادرات الاستراتيجية لدائرة التعليم والمعرفة التي تسهم في إعداد أجيال المستقبل مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والعلوم والهندسة والرياضيات في تطوير التعليم وتحفيز الأجيال الناشئة وتقوية شغفهم للعلوم.



تشمل الفعاليات مجموعة متنوعة من الورش التي تسلط الضوء على مجالات ابتكارية مختلفة، من بينها ورشة "نقّب عن الديناصور"، التي تعد بمثابة مغامرة للأطفال المحبين للاكتشاف والمعرفة، ومشاركة العلماء الأدوات والتقنيات التي يستخدمونها لاكتشاف عظام تعود إلى العصر الذي عاشت

فيه الديناصورات على الأرض، وورشة "تنفس بسهولة"، التي تتيح الفرصة للمشاركين بالدخول إلى الجهاز التنفسي للإنسان، والتعرف على خط الدفاع الأول للجسم، واكتشاف كيفية عمل الأنف في مكافحة الجراثيم.كما تتضمن الفعاليات ورشة عمل حول "سفاري الأدغال" التي تصحب الأطفال المستكشفين إلى "غابة بورنيو" للاستماع إلى أصوات الطبيعة المميزة، إلى جانب ورشة "سبل النجاة" التي تسهم في اكتشاف أسرار بقاء الإنسان على قيد الحياة في الظروف والبيئات القاسية.وفيما يخص محبي الطب، هناك ورشة "مختبر الدم" التي تسهم في اكتشاف كيف يساعدنا علم الدم فى تشخيص الأمراض، مع إمكان صنع خثرة دموية والتعرف على كيفية تشكل الندبات، وطريقة استخدام أجسادنا للأكسجين، وفي ورشة "العيادة البيطرية" يتم التعرف على دور الطبيب البيطريفي المحافظة وتنمية الثروة الحيوانية من خلال الشرح العملي باستخدام مجسمات لحيوانات وترقيمها بواسطة الأدوات المستخدمة في الزيارات الميدانية للأطباء البيطريين، وكيفية أخذ وحفظ عينات الدم مع استلامها وتحليلها مع الالتزام باتباع إجراءات الأمن والسلامة في المختبرات البيطرية.كما تمتاز ورشة "تطور الأطفال باللعب" بتعليم الأطفال أن يكونوا مرتاحين للعب جنبًا إلى جنب، إضافة إلى اكتشاف كيفية التواصل وابتكار الأشياء معًا، ومن خلال حضانة "تيني دريمز" يستكشف الطفل المواقف المختلفة، ويكتسب العديد من الخبرات، فاللعب يوفر وسيلة مريحة وسهلة للتعلم، أما ورشة "اكتشف جسم الإنسان" فتساعد فى فهم أعمق لما يوجد بداخل جسم الإنسان وأعضائه المختلفة، ووظائفها ودورها في الحياة مما يعزز توجهاتهم للدراسات الطبية.يذكر أن فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم 2019 متاحة لزيارات طلبة المدارس من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، وللجمهور من الساعة 4 عصرًا وحتى 10 مساءً، خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 2 حتى 10 مساءً، خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة "عَ البحر" في كورنيش مدينة أبوظبي، حتى 9 فبراير 2019، إضافة إلى حديقة الجاهلي في مدينة العين وسيتي مول في منطقة الظفرة.