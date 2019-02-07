كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا: العثور على 252 مهاجراً مكدسين من دون طعام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت السلطات الإندونيسية، على 252 شخصاً على الأقل "يتضورون جوعاً"، ويعرفون أنفسهم بأنهم من بنغلاديش، ويتكدسون في ظروف صعبة داخل محلين تجاريين في إقليم سومطرة الشمالية.

وقال مسؤول الهجرة في شمال سومطرة ، أيكون سيريغار ، اليوم الخميس إن المهاجرين "كانوا يتضورون جوعاً وفي حالة من الهياج" عندما عُثر عليهم في عاصمة الإقليم "ميدان" أمس الأربعاء.

ولم يتضح ما إذا كان المهاجرون أتوا إلى إندونيسيا بشكل شرعي أو غير ذلك، إلا أنهم أبلغوا السلطات بأنهم يبحثون عن عمل في ماليزيا.

وقال سيريغار إنه لم تتضح المدة التي قضوها داخل المحلين.

وأضاف أنهم "ربما أتوا بشكل شرعي على متن قارب وينتظرون نقلهم إلى ماليزيا، وما زلنا ننظر في وثائق سفرهم".

ونقل المهاجرون إلى مركز لاحتجاز المهاجرين في ميدان.

وفي السنوات الأخيرة ، تقطعت السبل بقوارب تحمل أفراداً من عرقية الروهينغا المضطهدة في ميانمار، في سومطرة أثناء بحثهم عن بلد ثالث.

ومنذ اندلاع العنف في ولاية راخين بميانمار عام 2012، غادر عشرات الآلاف من الروهينغا البلاد عن طريق القوارب.

وفر مئات الآلاف عبر الحدود في الأشهر الـ 18 الأخيرة إلى بنغلاديش، حيث يحتجزون في مخيمات.