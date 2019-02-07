كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس البرازيلي الجديد يجتمع بنظيره الأمريكي الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوغو، إن رئيس البلاد المنتخب حديثاً، جاير بولسونارو، سيجتمع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في منتصف مارس المقبل بالبيت الأبيض.

وفي تصريحات للصحافة، قال أراوغو إن "زيارة بولسونارو كانت واحدة من القضايا التي اهتم بطرحها في لقاءه بنظيره الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء في واشنطن".

وقال: "الزيارة، في منتصف مارس(آذار) لم نحدد التاريخ بعد" مشيراً إلى أن بولسونارو سيناقش في زيارته قضايا اقتصادية وأخرى متعلقة بالأمن، والدبلوماسية في أمريكا اللاتينية.

وتعد الأزمة في فنزويلا أيضاً من القضايا التي ركز عليها أراوغو غب اجتماعه مع بومبيو ومع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جون بولتون.

وتولى بولسونارو المنصب في 1 يناير(كانون الثاني) الماضي رئيساً جديداً للبرازيل في ولاية من 4 أعوام.