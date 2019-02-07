العثور على جثة امرأة قرب طبرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر على جثة امرأة قرب العيادات الخارجية في مستشفى "بورية" في مدينة طبرية، صباح اليوم الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تلقى مركز الشرطة في طبرية بلاغا حول العثور على جثة امرأة قرب العيادات الخارجية في مستشفى "بورية" في طبرية.

ولا زالت هوية الضحية وخلفية الحادثة غير واضحتين، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق وجمع الأدلة من المكان.