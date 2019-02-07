انت الان تتابع تفاصيل خبر "فيديو" للعفو الدولية يبين ممارسات السلطات السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 09:50 صباحاً - نشرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، مقطع فيديو يبين ممارسات السلطات السعودية بحق المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان، موضحة الظلم والانتهاكات التي يتعرضون لها.

ونشرت المنظمة مقطع الفيديو، أمس الأربعاء، عبر حسابها على موقع "تويتر"، مرفقة معه وسم "لهذا ندافع عن حقوق الإنسان".

وقالت "العفو الدولية": "المدافعون/ات السعوديون/ات عن حقوق الإنسان يناضلون من أجل حقك في حرية التعبير. #لهذا_ندافع_عن_الحقوق".

وفي الفيديو عرضت المنظمة قصة لشخص يدعى "محمد" الذي يعيش حياة سعيدة مع عائلته في السعودية، ويتابع أخبار بلاده ويقرأ عن الفساد وينشر تغريدات بشأنه.

ويسمع "محمد" خبر اعتقال شخص بغير وجه حق وينشر عن ذلك، وبعدها تعتقله السلطات السعودية ويتهم بتأليب الرأي العام ضد الأسرة المالكة، ويحاكم محاكمة غير عادلة، ويحكم عليه بالسجن لثماني سنوات.

وتساءل الفيديو: هل توافقون أن هذا ظلم؟ ويتابع: المدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية يعتقدون ذلك (أي أنه ظلم).

وبين أن المدافعون عن حقوق الإنسان يناضلون من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي، ويدافعون عن حقوقكم كائناً من تكونوا.

وتمارس السلطات السعودية منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان للسلطة في العام 2017، حملات قمع واعتقال ضد منتقدي سياساتها، ويقبع نحو 3 آلاف سعودي وسعودية في السجون تحت ظروف سيئة.

ونددت العديد من المنظمات الدولية بحالة حقوق الإنسان بالسعودية، ومن حالات الاعتقال التعسفي على خلفية الرأي او التوجه السياسي أو معارضة سياسة الدولة والحكومة.

ويقبع بالسجون السعودية عشرات الدعاة والأكاديميين والعسكريين والكتاب، فضلاً عن معتقلات الرأي من النساء، دون محاكمة وبظروف غامضة حيث لا يسمح للمحامين أو لمندوبي المنظمات الدولية بزيارتهم والالتقاء بهم.

ويتفاعل العديد من النشطاء عبر "تويتر" مع قضية المعتقلين في السعودية، ويغردون عبر وسوماً متعددة أبرزها وسم: "لهذا ندافع عن الحقوق"، و"#أين_الناشطين_الحقوقيين".