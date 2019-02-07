شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب يكرم جندي لرفضه قبول رشوة والان مع التفاصيل

كرم قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب العميد عبد الغني شعلان الجندي منصور الشميري لرفضه قبول رشوة من سائق شاحنة نقل غاز حاول العبور بها مع نقطة الفلج جنوب مدينة مأرب دون امتلاكه تصريح عبور.

وقالت مصادر "اليمن العربي" إن قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد عبدالغني شعلان ورئيس أركان قوات الأمن الخاصة مأرب العقيد عبدالله الصبري رئيس اركان قوات قاما بتكريم الجندي منصور الشميري لرفضه قبول رشوة بمبلغ 800 ألف ريال من سائق ناقلة للسماح بعبور قاطرة غاز عبر نقطة الفلج الى غير وجهتها.

وأشاد شعلان بأمانة ونزاهة الجندي والتزامه بأداء واجبه الأمني على أكمل وجه وحث القوة بمواصلة العمل الوطني بنفس الروح الوطنية والنزاهة التي تعلموها وتدربوا عليها وعرفهم الناس بها .