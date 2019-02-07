شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 121 حالة وفاة بأنفلونزا الخنازير في صنعاء و590 حالة إصابة والان مع التفاصيل
تسبب تعمد الميليشيا نهب المساعدات الطبية، واحتكار الأدوية تفشت الأوئبة والأمراض في المناطق الخاضعة للحوثيين.
وسجلت أمانة العاصمة صنعاء بحسب موقع "نيوزيمن" الإلكتروني، نسبة وفيات كبيرة بأنفلونزا الخنازير، وأرجأت مصادر طبية سبب انتشار المرض إلى تدني مستوى النظافة العامة وتكدس النفايات.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، 590 إصابة بأنفلونزا الخنازير، ووفاة 121 مصاباً منها.
وفي محافظة إب، وسط البلاد، توفيت ضحية جديدة، بسبب الأنفلونزا، أمس الأربعاء، حسب مصادر طبية.
وتزامن تفشي المرض مع طفح كبير للمجاري في العاصمة صنعاء، مع تكثيف الميليشيا نهب المساعدات الطبية الدولية والمتاجرة بها في السوق المحلية، ومنع الفرق الطبية التابعة للمنظمات الصحية من تنفيذ حملات تلقيح ضد الأوبئة في مناطق سيطرتها.
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