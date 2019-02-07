شكرا لقرائتكم خبر عن البشير يتعهد بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وحل قضايا الإعلام والان مع التفاصيل

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن، وحل القضايا كافة المتعلقة بالصحافة والإعلام، وفقا للعين الإخبارية.

وكشف البشير ، خلال لقائه مع قادة أجهزة الإعلام والصحافة ببيت الضيافة، أن هناك اتجاهاً لتكوين لجنة برئاسة شخصية قومية مقبولة لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد، مؤكدا أن باب الحوار مفتوح مع أي جهة لتحقيق السلام وإخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية.

وأوضح أن السودان مستعد لرفع كل التكاليف وإلغاء الضرائب والجمارك على مدخلات صناعة الصحافة، مشيرا إلى ضرورة إيجاد مؤسسات صحفية قوية تخدم قضايا البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأشار البشير إلى أن الحكومة انتهجت صيغة الحوار وصولاً إلى تحقيق سلام دائم وتوافق وطني، مستعرضاً تاريخ العمل السياسي بالبلاد، ولافتاً إلى أن الأحزاب السياسية في السودان حدثت لها انشقاقات منذ الاستقلال، وحتى المؤتمر الوطني لم يسلم من تلك الانشقاقات.

وشدد على ضرورة مراجعة قوانين النظام العام ومعالجة سلبيات التطبيق، مؤكدا أهمية حل قضايا الشباب.

وأكد أن السودان يسعى لإعادة التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال استغلال موارد البلاد، ملمحا إلى أن البلاد منذ بدء تصدير النفط توجهت إلى التوسع في الجانب الخدمي في مجالي التعليم والصحة وربط البلاد بالطرق.