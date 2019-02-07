شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: المليشيات تساوم الضباط والجنود : دورات طائفية مقابل نصف الراتب والان مع التفاصيل

كشفت مصادر أمنية في صنعاء والحديدة أن مليشيا الحوثي الإيرانية اشترطت على ضباط وجنود الأمن اليمني (القدامى) الذين كانوا يعملون في فترة ما قبل الانقلاب في مناطق سيطرتها الخضوع لدورات طائفية مقابل صرف نصف الراتب.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، فقد أكدت المصادر أن الحوثي زيد الوزير، المعين من المليشيا مديراً للتوجيه المعنوي في قيادة الأمن المركزي، يرفض صرف نصف الراتب لغالبية الأفراد المنتسبين للدائرة، ويشترط عليهم الذهاب في دورات ثقافية «طائفية» في صعدة.

وأفادت المصادر بأن 60 جندياً وضابطاً استبعدوا من صرف نصف الراتب نتيجة رفضهم حضور تلك الدورات، غالبيتهم ينتمون إلى قوات الأمن المركزي بمحافظة الحديدة، مؤكدين للحوثي أن حقوقهم ليست للمساومة أو الابتزاز، كاشفين عن مخطط حوثي لنقل قيادة الأمن قوات الجيش اليمني من صنعاء إلى صعدة.

وحذرت المصادر من أن المليشيات تخطط لنقل أجهزة وزارة الدفاع بالكامل إلى صعدة بما فيها أرشيف المؤسسات السيادية، خصوصا المالية والخارجية، في محاولة للتغطية على فسادها وما اقترفته طوال السنوات الأربع الماضية من تجاوزات مالية وجرائم ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وتستخدم الميليشيات الإنقلابية المدعومة من إيران كافة السبل والطرق لتغطية العجز البشري في صفوفها بعد الخسائر الفادحة التي تتكبدها في مختلف جبهات القتال .