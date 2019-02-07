شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مقاومة السلفيين تضبط 3 سيارات محملة أسلحة وألغام للمليشيا في البيضاء والان مع التفاصيل

تمكن رجال مقاومة السلفيين في محافظة البيضاء من ضبط 3 سيارات محملة بالالغام والأسلحة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كميات كبيرة من الألغام والأسلحة كانت على متن 2 سيارات نوع صالون وشاحنة. وبحسب الفيديو فإن رجال المقاومة السلفية بالحازمية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء تمكنت من ضبط خلية تعمل لصالح الحوثيين بالبيضاء حيث تقوم بنقل الاسلحة والذخائر والألغام من محافظة شبوة إلى مليشيا الحوثي في محافظة شبوة.

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