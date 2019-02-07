شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق: لا يحق للأمريكان مراقبة إيران والان مع التفاصيل

أعرب الرئيس العراقي برهم صالح، عن استغرابه من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الحضور الأمريكي في بلاده، مشيرًا إلى أنه ينتظر توضيحًا من واشنطن عن أعداد القوات الأمريكية ومهمتها.

وقال صالح، في المؤتمر السنوي لملتقى الرافدين الإثنين: "نستغرب تصريحات الرئيس الأمريكي عن وجود القوات الأمريكية في العراق"، مبينًا أنه لا يحق للقوات الأمريكية في العراق التصرف إلا في إطار الاتفاقية الموقعة مع بغداد.

وأضاف رئيس العراق: أنه لا يحق للقوات الأمريكية "مراقبة أمور كثيرة، ومنها مراقبة إيران"، مشيرًا إلى رفض ذلك ورفض الزج بالعراق في صراع بين الدول، لافتًا إلى أن ترامب لم يطالب العراق بوجود عسكري لمراقبة إيران، وفق موقع "السومرية نيوز" الإخباري.

وجاء رد صالح بعد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيته إبقاء قوات بلاده في العراق "لمراقبة إيران".