شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الخميس والان مع التفاصيل

ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية اليوم الخميس الموافق 7 فبراير/شباط 2019م، وهي كالتالي: رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 500. خط الرحله : سيئون- جده. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1015 صباحا. رقم الرحله : 501. خط الرحله : جده- سيئون. الاقلاع :1130 ظهرا. (توقيت جده) . الوصول: 1345 ظهرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1445 ظهرا. الوصول : 1730 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0700 صباحا. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن-جده. الاقلاع : 0830 صباحا. الوصول : 1030 صباحا. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع :1200 ظهرا. (توقيت جده) . الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول : 1730 مساء. رقم الرحله : 640. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع :0730 صباحا. الوصول: 1000 صباحا. رقم الرحله : 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1100 ظهرا. (توقيت عمان) . الوصول : 1530 عصرا.

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