شكرا لقرائتكم خبر عن غلاء الفواكه والخضروات يجبر الإيرانيين على شراء "الأدنى جودة" والان مع التفاصيل

كشفت تقارير إخبارية محلية داخل إيران عن اتجاه المستهلكين إلى الإقبال على شراء الفواكه الأقل الجودة بعد ارتفاع غير مسبوق بأسعار الطازجة منها بين 10 و15% بالأسواق المحلية، وفقا للعين الإخبارية.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" في تقرير لها، نقلا عن حسين مشرف رئيس اتحاد بائعي الفاكهة والخضروات في محافظة يزد (وسط) أن أسعار المعروض الحالي في أسواق البلاد تشهد زيادة ملحوظة، معزيا الأمر للتقلبات المناخية فضلا عن المضاربات التي تتحكم بحركة البيع والشراء.

وأوضح "مشرف" أن أغلب المستهلكين الإيرانيين لم تعد لديهم قدرة شرائية في الوقت الراهن على شراء كميات من الفاكهة ذات الجودة الأعلى، نظرا لغلاء أسعارها، الأمر الذي دفعهم للحصول على متطالباتهم من الفواكه ذات الدرجة الأدنى فالأدنى.

وأشار رئيس اتحاد بائعي الفواكه في يزد إلى أن تجار إيرانيين يعمدون إلى طرح كميات كبيرة من الفواكه عالية الجودة في أسواق حدودية بغية الحصول على عوائد ربحية بالعملة الصعبة، مردفا أن أسعار الخضروات تأثرت أيضا بموجة الغلاء التي تعم الأسواق.

ورصدت وكالة أنباء "إيسنا" أسعار أبرز الأصناف من الفاكهة والخضروات في الأسواق المحلية، حيث تضاعفت قيمة الكيلوجرام الواحد من البرتقال "تومسون" على سبيل المثال من 2500 تومان إيراني إلى 4500 تومان (يوازي 1 تومان 10 ريالات إيرانية).

وتخطى سعر الكيلوجرام الواحد من اليوسفي نحو 7000 تومان، بينما يباع نظيره من الكيوي بسعر يتجاوز 9500 تومان، فيما تصاعدت أسعار الخضروات هي الأخرى في الأسواق الإيرانية.

وتضاعف سعر الكيلوجرام الواحد من الباذنجان لمرتين، حيث اقترب من حاجز 3000 تومان، في الوقت الذي رفع التجار أسعار الثوم لنحو 7000 تومان للكيلو الواحد بسبب شحه من الأسواق مؤخرا.

وعلى صعيد متصل، دفعت موجة الغلاء الحادة التي تعم سوق اللحوم في أسواق إيران المختلفة أغلب المستهلكين إلى الاصطفاف في طوابير طويلة أمام منافذ بيع حكومية للحصول على كميات بسعر أقل نسبيا.

وكشف رئيس نقابة تجار اللحوم في إيران، علي أصغر ملكي في تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" أن حكومة طهران تعتزم استيراد ماشية حية من رومانيا حال سمحت الظروف، وفق قوله.