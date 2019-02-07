بولتون: واشنطن مستعدّة لإعفاء العسكريين الفنزويليين من العقوبات إذا دعموا غوايدو

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مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الأربعاء، أنّ لدى الولايات المتّحدة استعداد لتُعفي من العقوبات المسؤولين العسكريّين الفنزويليّين الذين يدعمون زعيم المعارضة الفنزويليّة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا.

وكتب بولتون على تويتر "الولايات المتّحدة ستنظر في رفع العقوبات عن أيّ مسؤول عسكري فنزويلي كبير يُدافع عن الديموقراطيّة ويعترف بالحكومة الدستوريّة للرئيس خوان غوايدو".

وحذّر بولتون من أنّه "في حال العكس، سيتمّ إغلاق دائرتهم الماليّة الدوليّة بالكامل"، حاضّاً العسكريّين في كاراكاس على اتّخاذ "الخيار الصحيح!".

وضاعف غوايدو الذي اعترفت به "رئيساً انتقاليّاً" أربعون دولة، الأربعاء جهوده للحصول على دعم الاتّحاد الأوروبّي وإدخال المساعدة الإنسانيّة الاميركيّة إلى فنزويلا.