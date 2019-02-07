"ماتفقدش الأمل".. عظماء حول العالم لا يمتلكون شهادات جامعية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press بيل جيتس

رغم امتلاكهم أموالا طائلة، ومشاريع وأفكار أصبحت مثالا لغالبية الناس حول العالم، فإنهم لم يحصلوا على شهادات جامعية ولم يكملوا تعليمهم.

وذكر موقع "تايم" الأمريكي، قائمة بأشهر أغنياء العالم، والذين لم يكملوا تعليمهم أبدا وهم:

- بيل جيتس

فالأغنى عالميا "بيل جيتس"، لم يكمل دراسته في جامعة هارفارد مقابل تعيينه في شركة MITS للبرمجة، وفي عام 1975 تحول من طالب "فاشل" في "هارفارد" لأغنى رجل في العالم، وأسس مع صديقه بول ألين مايكروسوفت، أكبر شركة برمجيات في العالم.

وذكر "جيتس" في حوار له مع أحد مقدمي البرامج، أنه كان لديه صديق تخرج من الجامعة وأصبح الأول دراسيا، وحاليا يعمل في شركة مايكروسوفت التي يرأسها "جيتس".

- مارك زوكربيرج

وترك مارك زوكربيرج، دراسته في عامه الدراسي الثاني في جامعة هارفارد، وكرس وقته لمشروعه الصغير آنذاك "فيسبوك"، حتى اصبح أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم كله. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

- ستيف جوبز

ترك "ستيف جوبز" كلية "Reed College" الأمريكية في عام 1972 بعد ستة أشهر فقط من الالتحاق بها وسرعان ما أسس شركته "أبل"، وأنشأ أول جهاز كومبيوتر يعمل بنظام "ماكينتوش"، وأصبح من أغنى 10 أثرياء صناع التكنولوجيا في العالم. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

- فرانك لويد رايت

أمضى المهندس المعماري الأمريكي الشهير، كل وقته في تصميم الكليات بدلاً من حضوره، وجرى قبوله بجامعة ويسكونسن الأمريكية في عام 1886، لكنه ترك دراسته بعد عام واحد فقط، والتحق بشركة "Adler and Sullivan" في شيكاغو للتدريب فيها وأصبح أشهر مهندس معماري بتاريخ أمريكا.

وصمم "فرانك" أكثر من 500 عمل، أشهرها متحف "فالنجووتر" ومتحف مدينة "سولومون جوجنهايم" في مدينة نيويورك. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

- بكمنستر فولر

مهندس معماري ومفكر ومخترع، طرد من جامعة هارفارد مرتين، وعانى من سلسلة من المشاريع التجارية السيئة وسنوات من الألم بعد وفاة ابنته.

وبعد بلوغه الثانية والثلاثون، صمم أول سيارة ديناميكية في العالم، والتي كانت بداية شهرته ونجاحه.

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