دبي - بواسطة محمد فارس ذكر القائمون على مقبرة في لندن، الأربعاء، إن شاهد قبر الفيلسوف والاقتصادي الألماني، كارل ماركس، قد تضرر من جراء هجوم بمطرقة.
ودفن ماركس في مقبرة هايغيت بعد وفاته في 1883، وفي وقت لاحق وضع على قبره تمثال برونزي كبير على قاعدة تحمل عبارة "يا عمال العالم اتحدوا".
وقالت جمعية أصدقاء مقبرة هايغيت إن لوحة رخامية منقوشة على النصب تعرضت لـ"هجوم متعمد وأضرار مستدامة".
وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية، إيان دونغافيل، إن النصب "لن يكون أبدا هو نفسه مرة أخرى وسيحمل ندوب المعارك تلك في المستقبل". © Getty كارل ماكس وضع على قبره تمثال برونزي كبير
وذكرت الشرطة أنها حققت في القضية، لكنها أغلقتها دون إجراء أي اعتقالات.
فقبر ماركس، الذي تشمل أعماله "بيان تأسيس الحزب الشيوعي" و"رأس المال"، يجتذب السياح من جميع أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 136 عاما من وفاته.. كارل ماركس يتعرض لإهانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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