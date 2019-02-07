صديقة رونالدو تكشف طبيعة العلاقة مع "الدون"

دبي - بواسطة محمد فارس كشفت الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي طبيعة العلاقة التي تجمعها بـ"الدون".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حوارا أجرته مجلة "هولا" الإسبانية، بينت خلاله جورجينا حقيقة الشائعات بشأن انفصالها عن صاروخ ماديرا، ونفت أيضا الشائعات بشأن خطبتهما. © Reuters رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز

وأوضحت جورجينا أن رونالدو لم يقدم عرضا لها بالزواج، لكنها اعترفت قائلة: "أتمنى أن أكون زوجته. كانت لدينا أولويات والكثير من المسؤوليات، لكن ربما يحدث في المستقبل وأصبح زوجة كريستيانو".

وأضافت: "أنا سعيدة بحياتي. لكني أكدت أنه لا توجد خطط حاليا للزواج. لازالت في فترة حداد على فقدان والدي جورج إدواردو رودريغيز، الذي توفي الشهر الماضي عن عمر ناهز السبعين عاما، بعد إصابته بسكتة دماغية".

وخلال حوارها مع المجلة الإسبانية، تحدثت جورجينا عن الدعم الذي قدمه لها رونالدو خلال محنة وفاة والدها قائلة: "كريستيانو دائما بجانبي ويدعمنا يوميا".

وتابعت: "والدي كان معجبا برونالدو كلاعب كرة قدم وكان متحمسا لعلاقتنا".

يذكر أن تقارير صحفية تحدثت في الآونة الأخيرة عن وجود فتور في العلاقة العاطفية بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته، إلا أنها نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها على إنستغرام، يظهر فيه النجم البرتغالي يلاعب طفله ماثيو.

وتعرف رونالدو على جورجينا رودريغيز في عام 2016، لدى زيارته للمتجر الذي كانت تعمل فيه، وأنجبا طفلة منذ سنة واحدة وأطلقا عليها اسم "آلانا مارتينا".

ولرونالدو 3 أطفال آخرين من أم بديلة وهم كريستيانو جونيور (9 أعوام) والتوأم "يفا" و"ماثيو"، ويبلغان من العمر نحو عامين.