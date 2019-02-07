شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان: اقرار قانون إنشاء نقابة الفلاحين خلال دور الانعقاد الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على الانتهاء من حزمة من التشريعات خلال دور الانعقاد الحالى أبرزها مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين.

وأشار تمراز لـ"الخليج 365"، أن مشروع القانون يهدف لأن يتحول الفلاح من مستهلك لمنتج، وسيكون صاحب القرار فى العديد من الموضوعات لمتعلقة بقطاع الزراعة.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع القانون تضمن أيضا الاهتمام بصحة الفلاح فى إطار اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية، وذلك من خلال إنشاء مستشفى للفلاحين تكون معنية بتقدم الخدمات الطبية لكل فئات المجتمع وليس المزارعين فحسب ولكن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابى كبير على أرض الواقع.