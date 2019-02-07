ستريدا جعجع: سنعمل مع الوزراء في الحكومة على ملفات بشري العالقة

عقدت الهيئة الادارية لـ"مؤسسة جبل الارز"، في معراب، اجتماعها الدوري برئاسة رئيستها النائب ​ستريدا جعجع​ وأعضائها: النائب ​جوزيف اسحق​، النائب السابق ​ايلي كيروز​، أمينة الصندوق الدكتورة ليلى جعجع وأمين السر المحامي مرشد صعب، وفي حضور المهندس نديم سلامه، مدقق الحسابات فادي عيد، مدير مكتب النائب جعجع غازي جعجع ومساعده رومانوس الشعار.

استهلت النائب جعجع الاجتماع بالتأكيد على أن "كل عمل تقوم به مؤسسة جبل الارز يهدف بشكل أساسي الى خدمة أهلنا في منطقة بشري. لذلك، الاهمية تكمن في الشأن العام بالاستمرارية وهذا ما أثبتناه خلال الفترة السابقة، حيث لم نبدأ يوما بأي مشروع أو مساعدة، الا واستمرينا فيها حتى النهاية. وهذا ليس بالأمر السهل خصوصا في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلاد". وأشارت الى أن "هذا الواقع الاقتصادي يرمي على كاهلنا أعباء أكبر، ويتطلب منا مثابرة وجهدا أكبر في العمل من أجل الاستمرار في المشاريع التي بدأناها. وانا في هذا الاطار أعد اهلي في منطقة بشري ألا أوفر جهدا من اجل تحقيق الأفضل لمنطقتنا، فنحن كما دائما شعارنا هو "لنبقى ونستمر".

وتباحث المجتمعون في موضوع تشكيل الحكومة، وتمنت جعجع ان يكون "تشكيلها بادرة خير وأمل لتحريك الركود الإقتصادي في البلاد"، داعية المجتمعين "للتباحث في وضع خريطة طريق لمتابعة ومواكبة العمل من أجل إقرار الملفات الإنمائية في ​قضاء بشري​ التي لا تزال عالقة في الدوائر الرسمية، حيث سيقوم نائبا المنطقة بزيارة الوزراء المعنيين: وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​، وزير المال ​علي حسن خليل​، وزير الصحة العامة جميل صبحي جبق، وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، وزير الزراعة ​حسن اللقيس​، وزير الثقافة ​محمد داوود​ داوود، وزير السياحة ​أواديس كيدانيان​، وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​، وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة مي الشدياق ووزير الشؤون الإجتماعية ريشار كيوموجيان، من أجل الطلب منهم تسريع إقرار هذه الملفات".

من جهة أخرى، تباحث المجتمعون في ملف المساعدات المدرسية التي ستقدمها "مؤسسة جبل الارز" إلى طلاب المدارس الخاصة والمعاهد في قضاء بشري للعام الدراسي 2018 - 2019، حيث بلغ عدد الطلاب المستفيدين من هذه المساعدات 887 طالبة وطالبا من مختلف بلدات القضاء، من بينهم 85 طالبا من المعهد الموسيقي التابع للجنة "جبران الوطنية". وقد بلغت القيمة الاجمالية للمساعدات253.325.000 ليرة لبنانية، حيث تمت زيادة المساعدة الفردية للاقساط من 250.000 ليرة لبنانية للطالب تبعا لما كان معتمدا في السنوات السابقة، الى 300.000 ليرة لبنانية للطالب، وزيادة قيمة المساعدة الفردية لطلاب المعهد الموسيقي التابع لـ"لجنة جبران الوطنية" من 100.000 ليرة لبنانية للطالب الى 150.000 ليرة لبنانية.

وقد وضع المجتمعون آلية صرف وتوزيع المساعدات للمستفيدين بحسب البلدات، حيث اتفقوا على ان تبدأ مطلع شهر آذار المقبل، وسيطلب من المستفيدين "من اهالينا من منطقة بشري التقدم شخصيا الى مكتب نائبي المنطقة في ​مدينة بشري​ لاستلام "شيك" بقيمة المساعدة".