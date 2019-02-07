اشار مستشار رئيس الحكومة النائب السابق عمار حوري الى ان العلاقة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط استراتيجية وليست آنية، وفي الملفات العريضة هناك تطابق وتحالف، الا ان ذلك لا يمنع وجود خلافات على ملفات تفصيلية، والامور عادت الى مجاريها اليوم وما التواصل الا تأكيد على ذلك.
ولفت حوري في حديث اذاعي، الى ان اي قراءة هادئة لمشروع البيان الوزاري يشير الى انه بيان واقعي بعيدا عن الوعود الخيالية وبعيدا عن الوقوف في مكاننا دون التطور وهو تتويج لملفات ودراسات كثيرة طرحت سابقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر حوري: العلاقة مع جنبلاط استراتيجية والامور عادت الى مجاريها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.