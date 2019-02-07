حوري: العلاقة مع جنبلاط استراتيجية والامور عادت الى مجاريها

اشار مستشار رئيس الحكومة النائب السابق ​عمار حوري​ الى ان العلاقة مع رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ استراتيجية وليست آنية، وفي الملفات ​العريضة​ هناك تطابق وتحالف، الا ان ذلك لا يمنع وجود خلافات على ملفات تفصيلية، والامور عادت الى مجاريها اليوم وما التواصل الا تأكيد على ذلك.

ولفت حوري في حديث اذاعي، الى ان اي قراءة هادئة لمشروع ​البيان الوزاري​ يشير الى انه بيان واقعي بعيدا عن الوعود الخيالية وبعيدا عن الوقوف في مكاننا دون التطور وهو تتويج لملفات ودراسات كثيرة طرحت سابقاً.