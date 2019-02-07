ابو سليمان: سأعمل لتأمين فرص عمل للبنانيين وسآخذ القرارات الصعبة في وزارتي

لفت وزير العمل كميل ابو سليمان، الى "ان عجز ​الموازنة​ سيتخطى هذا العام الـ 11 في المئة ما يحتّم علينا اتخاذ قرارات جريئة لخفض العجز في ​الحكومة​ العتيدة، لافتا الى ان علينا اخذ مسؤولياتنا بجدية لحل المشاكل المتراكمة عبر السنوات، ومسؤوليتي كوزير عمل تأمين فرص عمل للبنانيين وسآخذ القرارات الصعبة في وزارتي".

وشدّد ابو سليمان في حديث اذاعي، على ان "الهدف بحسب ​البيان الوزاري​ هو وقف التوظيف العشوائي واحترام القانون في هذا الاطار"، معتبرا ان "على ما يبدو ان هناك جدية ونية للعمل من جميع الوزراء"، وأوضح ان "انضمامه الى اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، جاء بطلب من الوزيرة مي الشدياق وكان من حق الوزير ​سليم جريصاتي​ اثارة النقطة القانونية حول حضوري،" مشيرا الى ان "مهمتي في اللجنة كانت مناقشة البنود الاقتصادية، وسنعارض كحزب القوات خلال مناقشة البيان الوزاري في ​مجلس النواب​، البند المتعلق ب​المقاومة​".