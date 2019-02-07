عبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين في مقابلة مع "CNBC" عن ثقته بإحراز تقدم خلال المحادثات التجارية مع الصين مضيفا انه سيتجه الى الصين الاسبوع القادم مع وفد أميركي لاستكمال المباحثات.
كما شدد على التزامه بالتفاوض مع بكين، مشيرا إلى أن واشنطن تبذل جهدا كبيرا للتوصل إلى صفقة تجارية نهائية مع الصين .
وكان البيت الأبيض قد حدد سابقا الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق مع الصين في الثاني من اذار المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخزانة الأميركي: نبذل جهداً كبيراً للتوصل إلى صفقة تجارية نهائية مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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