أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن "الأردن سيبقى في مقدمة الجهود الدولية المستهدفة هزيمة تنظيم داعش عسكرياً وأمنياً وفكرياً".
وفي مداخلة بالاجتماع الوزاري لدول "التحالف الدولي" للقضاء على تنظيم داعش، لفت الى أن "هزيمة الإرهاب فكرياً يتطلب تفنيد سرديته، ويستوجب أيضاً حل جذور التوتر التي تولد القهر واليأس والظلم والتي يوظفها الاٍرهاب لنشر ظلاميته، وفي مقدمها الصراع الفلسطيني "الاسرائيلي"، إضافة إلى الأزمات في سوريا واليمن وليبيا وغيرها.
كما شدد الصفدي على "أهمية تكاتف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وتثبيت الاستقرار فيها"، مشيرا إلى أن "تثبيت الاستقرار متطلب أساسي لتكريس هزيمة داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر الصفدي: تثبيت الاستقرار في سوريا متطلب أساسي لتكريس هزيمة داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.