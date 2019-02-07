اقترحت الأوروجواي والمكسيك يوم الأربعاء، إنشاء آلية حوار من دون شروط مسبقة، من أجل تسهيل التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة السياسية في فنزويلا.

والأوروجواي والمكسيك هما من بين عدد قليل من بلدان أميركا اللاتينية التي لم تعترف بزعيم البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا.

وقدم وزير خارجية الأوروجواي رودولفو نين نوفوا ونظيره المكسيكي مارسيلو إيبرارد خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأوروجوانية "آليّة مونتيفيديو" التي تتضمن مراحل عدة ووساطة ستقوم بها شخصيّات معروفة على الصعيد الدولي.

وهذا الاقتراح لا يتضمن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال نوفوا خلال قراءته بياناً مشتركاً لحكومتي البلدين "إذا طلبنا إجراء انتخابات في هذا الوقت، فإننا نكون قد فرضنا شروطاً تجعل الحوار صعباً، إنهم هم (الحكومة والمعارضة في فنزويلا) من يجب أن يتوافقوا" على ذلك.

وسيتم تقديم هذا الاقتراح المشترك الخميس للمشاركين في الاجتماع الأول في مونتيفيديو لمجموعة الاتصال الدولية في الأوروجواي.

كانت هذه تفاصيل خبر الأورجواي والمكسيك تعرضان "آلية حوار" لحل أزمة فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.