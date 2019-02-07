تيريزا ماي تعد لتأجيل تصويت ثان على "بريكست"

تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتأجيل التصويت الثاني على اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية فبراير حسب صحيفة تلجراف.

وذكرت الصحيفة أن المنسق الحكومي جوليان سميث لمح إلى أن التصويت لن يجرى الأسبوع المقبل لأن من غير المتوقع أن تكون ماي أعادت التفاوض على اتفاقها في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس. وصوت مشرعون يوم 29 يناير لمطالبة ماي بالسعي لتغيير اتفاق الانسحاب من التكتل.

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