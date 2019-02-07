الرئيس الأمريكي: لن نغض الطرف عن نظام التطرف في إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن واشنطن تواجه الإرهاب ودعاته في مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم النظام الإيراني المتطرف، وفقا للعين الإخبارية.

وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس الأميركي: "عملنا دائما على مواجهة دعاة الإرهاب، ومن بينهم النظام المتطرف في إيران"، وفقا "لسكاي نيوز".

وأضاف: "لقد تصرفت حكومتي بشكل حاسم لمواجهة الدولة الراعية للإرهاب في العالم، ومن بينها النظام الراديكالي في إيران".

وتابع الرئيس الأمريكي أنه "لضمان عدم حصول هذه الديكتاتورية الفاسدة على أسلحة نووية، انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية الكارثية".

وأشار ترامب خلال خطابه إلى حزمة العقوبات الثانية التي فرضتها الإدارة الأميركية على النظام الإيراني قبل أشهر، بسبب دورها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد ترامب إن بلاده "لن تغض الطرف عن نظام يهتف الموت لأميركا"، وأضاف: يجب علينا مواجهة هذه الكراهية في أي مكان وفي كل مكان بصوت واحد".