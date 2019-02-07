اعتقال 5 داعشيات من 3 جنسيات في الموصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الموصل

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى أمس اعتقال خمس «داعشيات»، بينهن عربيات الجنسية، بالبلدة القديمة في مدينة الموصل التي تقع على بعد 400 كلم شمال العاصمة العراقية بغداد. وقال المقدم محمد طارق من شرطة نينوى «تمكنت قوة أمنية بناء على معلومات استخباراتية، من اعتقال خمس داعشيات في منطقة راس الكور بالبلدة القديمة في الموصل، بينهن ثلاث من جنسيات سورية ومصرية،» مشيرا إلى أنه تم اقتيادهن إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهن.

وأضاف أن قوة أمنية أخرى تمكنت أيضا من «اعتقال مسؤول الأمن في تنظيم داعش، المدعو خلف زيدان الشمري في منزله بقرية الكبة، داخل ناحية الرشيدية «20 كلم شمال الموصل» وتم اقتياده إلى قيادة عمليات نينوى للتحقيق معه».