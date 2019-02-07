لقاء بحريني أردني في المنامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المنامة استقبل ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالبحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمس، ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الذي يزور المنامة حاليا. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في المجالات كافة، بما يفتح آفاقا جديدة في مسار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين.



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