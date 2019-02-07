شكرا لقرائتكم خبر عن "البرلمان" يناقش المواد الخلافية بقانون "السياحة الصحية" منتصف فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، فى اجتماع لها برئاسة النائب عمرو صدقى، المواد المؤجلة من مشروع قانون السياحة الصحية، منتصف فبراير الجارى، للانتهاء من المواد الخلافية فى مواد مشروع القانون، بعد أن أجلت مناقشته فى اجتماع أمس، نظراً لاجتماع اللجنة العامة.

جدير بالذكر، أن المادتين 5 ، 22 ، هما من أرجأتهم اللجنة للنقاش، الأولى متعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للسياحة العلاجية، خاصة وأن وزارة البيئة قدمت تصور للجنة، واللجنة لديها تصور آخر، لافتاً إلى أنه قد يحدث دمج بين المقترحين.

وتختص المادة 22 بالعقوبات، وتضم بنود مثل مخالفة الاشتراطات، أو إفشاء أسرار المرضى ومتلقى الخدمة، ومخالفة معايير الجودة.