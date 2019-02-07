سليم عون: اليوم بدأ عهد الرئيس ميشال عون في حكومة العهد الاولى

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ الى ان هناك امور بديهية لا تحمل الجدل ومنها الاصلاح والنازحين، وهناك مصلحة للججميع في السير بالعملية الانقاذية ولا جدل فيها. اضاف "اليوم بدأ عهد ​الرئيس ميشال عون​ في ​حكومة​ العهد الاولى، واليوم نحن لن نقبل الفشل في هذا العهد".

ولفت عون في حديث اذاعي، الى ان "هناك تحدي التعطيل، واليوم نحن نتعاطى بحسن نية مع الجميع، واليوم هناك جدية في التعاطي ولن نقف مكتوفي الايدي امام العرقلة". واوضح ان موقف وزير الخارجية جبران باسيل حول عودة سوريا الى الجامعة العربية ليس جديدا وقد عبر عنه في اجتماعات الجامعة في بيروت، وهو لم يذهب بعيدا في ذلك لانه لا يوجد توافق سياسي في لبنان.