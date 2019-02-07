شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تمراز يطالب باستبدال غلق المخابز المخالفة بدفع غرامة مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح النائب محمد سعد تمراز، عدم غلق المخابز التى تُحرر ضدها مخالفات على أن يتم استبدال الغلق بتحصيل غرامة مع استمرار عمل المخابز حتى لا يؤثر هذا الأمر على المواطنين المنتفعين بها فى هذه المناطق.

وأشار تمراز لـ"الخليج 365"، أن مخالفات المخابز تمثل جريمة بكل المقاييس يترتب عليها عدم وصول الدعم لمستحقيه ولابد من التصدى لهذه الظاهرة بقوة للقضاء عليها ولكن لابد أن يتم استبدال الغلق بتحصيل غرامات مالية ضخمة ويستمر المخبر دون غلق حتى لا تكون هناك صعوبة فى حصول المواطنين على رغيف الخبز والتنقل من منطقة لأخرى.

وأشار عضو مجلس النواب، أنه فى حال وجوب غلق المخبز بسبب المخالفة والجرم المرتكب يتم ترحيل حصته من الدقيق لأقرب مخبز بالمنطقة تيسيرا على المواطنين وفى نفس الوقت تفعيل معاقبة المخالفين وإذا تكرر الامر لا مانع من سحب الرخصة، مشيدا بجهود وزارة التموين فى هذا الصدد.