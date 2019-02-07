“لارام” تعزز اتصال المغرب بأمريكا عبر خط جوي مباشر جديد نحو بوسطن

كشفت الخطوط الملكية المغربية، أمس الأربعاء، إطلاقها خطا جديدا، يربط وبشكل مباشر، مطار محمد الخامس بمدينة بوسطن الأمريكية، ضمن مساعيها لتعزيز استراتيجيتها حول محور الدارالبيضاء.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن الخط الجديد سيتم تشغيله ابتداءً من 22 يونيو المقبل، بمعدل ثلاثة ترددات في الأسبوع: أيام الاثنين، والخميس، والسبت.

وسيتم إنجاز هذه الرحلات على متن طائرات “بوينغ دريم لاينر 787″، انطلاقا من الدارالبيضاء، في الساعة الخامسة مساء، حسب التوقيت المحلي، على أن تصل إلى بوسطن، في الساعة السابعة وخمسة وعشرين دقيقة مساء، حسب توقيتها المحلي.

أما رحلات العودة انطلاقا من بوسطن، فستبرمج في الساعة التاسعة وعشر دقائق مساء، حسب التوقيت المحلي، لتصل إلى الدارالبيضاء في الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة من اليوم التالي.

وأضافت الشركة أن هذا الخط سيأتي لتعزيز شبكة خطوطها المتصلة بالقارة الأمريكية، خصوصا مع افتتاح الخط الرابط بين الدارالبيضاء، ومدينة ميامي، المرتقب في شهر أبريل المقبل.

وستصبح مدينة بوسطن المدينة الرابعة، التي تؤمن فيها الخطوط الملكية خطا مباشرا انطلاقا من الدارالبيضاء، لتضاف إلى كل من نيويورك، واشنطن، وميامي.

كما سيرفع هذا الخط عدد الخطوط الجوية المباشرة، المؤمنة من الشركة تجاه أمريكا الشمالية إلى سبعة خطوط، فعلاوة على الخطوط الأربعة، السالفة الذكر، فإن الشركة تنظم رحلات مباشرة، ومنتظمة صوب كل من مونتريال في كندا، وساو باولو، وريوديجانيرو، البرازيليتين.

وكشفت الشركة أنها ستطلق عما قريب عملية تسويق الرحلات، الرابطة بين الدارالبيضاء وبوسطن مباشرة على بوابتها الإلكترونية، ومراكز النداء التابعة لها، إلى جانب وكالات الأسفار، وباقي الوسائل الإلكترونية المخصصة للحجز.