شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسين غيتة يقترح إنشاء هيئة عليا للفلاح برئاسة مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنشاء هيئة عليا للفلاح تضم فى عضويتها كل من وزراء التموين والزراعة والتجارة وقطاع الأعمال، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء، تكون معنية بقضايا الفلاح وكل ما يخص الزراعة وأسعار المحاصيل وتوريدها.

وأشار غيتة فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الفترة السابقة شهدت بعض المشاكل الخاصة بالفلاح تتمثل فى أسعار توريد المحاصيل فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، من أسمدة وتقاوى وعمالة وغيره وهذا الأمر يتطلب زيادة فى أسعار التوريد وذلك لن يحدث سوى من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية بالزراعة والمحاصيل الزراعية ووضع سعر يضمن تحقيق هامش ربح مناسب.

وشدد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على ضرورة دراسة تعويض المزارعين الذين تتعرض محاصيلهم للتلف ايا كانت الأسباب، على أن يتم الاستعانة بالجمعيات الزراعية فى تحديد قيمة التعويض لأنها يكون لديها علم بتكاليف الانتاج وبناء على هذه التكلفة يتم تعويض المزارعين الذين تعرضت محاصيلهم للتلف.