قوات التحالف تنفذ عملية في ريف دير الزور ومسحلو داعش يرفضون الاستسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

نفذت قوات وطائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي عملية إنزال في ريف دير الزور شرق سوريا ليل الأربعاء/الخميس.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السوريا: " قامت قوات تابعة للتحالف الدولي تحت تغطية جوية من مروحيات تابعة للتحالف الدولي بعملية مداهمة وإنزال على بيت ماجد السلامة واعتقال ثلاثة أشخاص كانوا يسكنون البيت في قرية الرز في ريف دير الزور الشمالي الشرقي وسط إطلاق رصاص كثيف من القوات البرية والطائرات المروحية التي كانت تحلق بكثافة على علو منخفض ".

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، طالبا عدم الكشف عن هويته: "ربما كانت العملية لملاحقة خلايا تابعة لتنظيم داعش ولكن اللافت أن من نفذ الهجوم هي قوات أمريكية ولم يكن بينهم قوات سوريا الديمقراطية .

وحول توقف المعارك بين قوات سورية الديمقراطية وتنظيم داعش قرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية ، أكد المصدر أن" مفاوضات تجري لاستسلام عناصر داعش إلا أنهم يرفضون ويصرون على القتال وسط نفاد المواد الغذائية والذخيرة وربما يدفعهم الجوع إلى الاستسلام ".

وقدر المصدر عدد عناصر داعش بحوالي 300 عنصر، وقال إن "أغلبهم من المقاتلين الأجانب الذين ينتمون إلى جنسيات عربية وأجنبية".