أرادت اللجوء في أستراليا.. ماذا حدث للسعودية دينا لسلوم؟

اختفى أي أثر لدينا لسلوم منذ عودتها قسرا إلى المملكة قبل عامين رغما عن إرادتها

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - ما زال الأمر غامضا بشأن ما الذي حدث للسعودية دينا لسلوم التي تم اختطافها وإعادتها عنوة إلى المملكة رغما عن إرادتها أثناء سعيها للحصول على اللجوء في أستراليا قبل عامين.

دينا علي لسلوم، كانت في الرابعة والعشرين من عمرها حينما أوقفتها السلطات الفلبينية وتمت مصادرة جواز سفرها خلال نزولها بشكل عابر "ترانزيت" في مطار مانيلا أثناء رحلتها إلى أستراليا في أبريل 2017.

وأخذت لسلوم تتوسل المساعدة في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك لكنها أعيدت قسرا إلى المملكة بصحبة أعمامها وسط صرخاتها. ومنذ ذلك الحين، اختفى أي أثر لها.

اختفى أي أثر لدينا لسلوم منذ عودتها قسرا إلى المملكة قبل عامين رغما عن إرادتها

وقالت الناشطة المقيمة بالولايات المتحدة منى الطحاوي في تصريحات لبرنامج "فور كورنرز" على شبكة "إيه بي سي": "لقد ضربوها، ووضعوا شريطا لاصقا على فمها، وقاموا بربط يديها وقدميها معا، وسحبوها داخل طائرة ولم يفعل أحد شيئا لإنقاذها".

ونشرت السفارة السعودية في مانيلا بيانا في ذلك الوقت واصفة القضية بالمسألة العائلة، وأضافت أن دينا علي لسلوم عادت مع أقاربها إلى وطنها الأم.

ووفقا لباحث هيومن رايتس ووتش آدم جوجل، فقد تم وضع لسلوم في ملجأ للنساء في الرياض حيث احتُجزت هناك لبعض الوقت،لكن ما حدث لها بعد ذلك ما زال شيئا مجهولا.

يشار إلى أن لسلوم إحدى الكثير من السعوديات الشابات اللاتي حاولن الهروب من الدولة الخليجية إلى حياة أفضل لكنها فشلت في مسعاها.

وجذبت قضية التمييز ضد النساء في السعودية الأنظار في يناير الماضي عندما هربت رهف محمد القنون، 18 عاما، من عائلتها واتجهت إلى بانكوك، وحصلت في النهاية على اللجوء في كندا حيث تستمتع الآن بحريتها الجديدة بعد أن حالفها الحظ لتحقيق ذلك.

رهف محمد القنون، 18 عاما، من عائلتها واتجهت إلى بانكوك، وحصلت في النهاية على اللجوء في كندا حيث تستمتع الآن بحريتها الجديدة

الناشطة المقيمة بالولايات المتحدة منى الطحاوي تعهدت بالاستمرار في الدفاع عن حقوق النساء السعوديات

وخلال العامين الماضيين، تمت إعادة شابتين سعوديتين بعد وصولهما إلى مطار سيدني طلبا للجوء، وفقا لبرنامج "فور كورنرز".

ورفض وزير الهجرة الأسترالي ديفيد كولمان الظهور في البرنامج، لكنه قال في تصريحات أخرى إن الحكومة لا تعلق على قضايا فردية.

واستدرك: "لكني أود القول إن قضية معاملة النساء في السعودية تمثل مصدر قلق".

وفي نفس الوقت، تعهدت الطحاوي بالاستمرار في القتال من أجل حقوق السعوديات قائلة: "أقول لدينا علي لسلوم وكافة السعوديات اللاتي حاولن الهرب لكن تم إجبارهن على العودة إننا نتذكركن".

وواصلت الطحاوي من خلال حسابها على تويتر: "أتعهد بالاستمرار في الصراخ ضد التمييز النوعي حتى تستطيع نساء السعودية العيش في حرية وكرامة داخل بلدهن".

جذبت قضية التمييز ضد النساء في السعودية الأنظار في يناير الماضي عندما هربت رهف محمد القنون، 18 عاما، من عائلتها واتجهت إلى بانكوك