فيديو مسرب يفضح كارثة بناء برج أوبال في أستراليا

التقرير المؤقت الذي أشرفت عليه هيئة التخطيط بنيو ساوث ويلز أشار إلى أن التصميم الفقير وأعمال البناء مسؤولة عن تصدعات الطابق العاشر لبرج أوبال في أوليمبك بارك بسيدني.

سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - كشف فيديو مسرب قديم داخل برج أوبال تاور مظاهر الإهمال الشديدة التي اتسمت بها عملية تشييد المبنى العملاق مما تسبب في تحويله إلى قنبلة زمنية موقوتة قابلة للانهيار.

المقطع المسرب يعود زمنه إلى ثلاث سنوات ماضية ونشره أحد المسربين مؤخرا بدافع القلق بعد إصابة المبنى بشروخ وإخلاء سكانه.

وكشف المقطع وجود شرخ خرساني كبير بين الطابقين العاشر والحادي عشر

الفيديو يظهر الإهمال في عملية بناء برج أوبال ووجود شروخ في لوح خرساني بين الطابقين العاشر والحادي عشر.

كما يظهر الفيديو ملء العمال الشقوق بحشو خرساني بينما تبدو الأعمدة الداعمة على وشك الانهيار.

ولكن بدلا من استخدام الحشو كوسيلة إصلاح مؤقت، لم يتم استبدال المنطقة التالفة رغم بناء أكثر من 20 طابقا إضافيا فوقه.

وقال الرجل الذي التقط الفيديو قبل 3 سنوات وطلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات لكارينت أفير: "لقد أدوا عملهم بقدر هائل من التسرع والإهمال".

فيل دوير رئيس جمعية البناة الأستراليين قال إن الفيديو الصادم يبدو أنه يستهدف التستر على الفاعل الحقيقي

بدأ المبنى المكون من 36 طابقا نهاية العام الماضي في إظهار علامات شروخ وتصدع في بنيته التحتية

وأضاف:"كنا نشاهد ضوء النهار بين الطابق والآخر، حتى أنك كنت تستطيع دق مسمار بطول بوصتين إلى الطابق الأسفل".

ومضى يقول: "لقد كان ذلك يمتد بطول 20 متر، ولم يكن مجرد مربع صغير يرتبط بشقة واحدة، لكنه امتد خلال الطابق بأكمله".

فيل دوير رئيس جمعية البناة الأستراليين قال إن الفيديو الصادم يبدو أنه يستهدف التستر على الفاعل الحقيقي.

التقرير المؤقت الذي أشرفت عليه هيئة التخطيط بنيو ساوث ويلز أشار إلى أن التصميم الفقير وأعمال البناء مسؤولة عن تصدعات الطابق العاشر لبرج أوبال في أوليمبك بارك بسيدني.

يشار إلى أن أكثر من 200 مقيم بالبرج المؤلف من 36 طابقا تم إخلاؤهم عشية الكريسماس الماضي بجانب أكثر من 3000 شخص في المباني المجاورة جراء مخاوف تتعلق بالسلامة.

كما أوضح تقرير مؤقت وجود عيوب في العوارض الهيكلية ببرج أوبال.

أكثر من 200 مقيم بالبرج المؤلف من 36 طابقا تم إخلاؤهم عشية الكريسماس الماضي