برج أوبال الأسترالي.. الحلم الذي تحول إلى كابوس

سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - تحول الحلم الجميل الذي طالما راود خيال سكان برج أوبال الأسترالي إلى كابوس حقيقي حيث أصبحوا يخشون من أن شققهم الفاخرة باتت لا تساوي شيئا.

يشار إلى أن سكان البرج تكبدوا الكثير من الأموال لشراء الشقق التي تصنف كوحدات سكنية فاخرة.

واعتقد سكان البرج أن دعم حكومة الولاية للمبنى الذي يقع بمنطقة أوليمبك بارك، يجعلهم لا يخشون شيئا.

يذكر أن سكان البرج تم إخلاؤهم من وحداتهم السكنية واستدعيت قوات الطوارئ مع إيقاف خط القطار بعد اكتشاف شروخ بالمبنى.

وظهر شرخ في البداية في الطابق العاشر لكن المحققين اكتشفوا مشكلات هيكلية خطيرة في الطابقين الرابع والسادس عشر.

لقد كان البرج بمثابة مشروع من الدرجة الأولى بالنسبة للكثيرين، وبادر العديد من الأشخاص بدفع مئات الآلاف بل ملايين الدولارات لتحقيق حلم امتلاك سكن أسترالي.

لكن كما تابع الجميع عشية الكريسماس، فسرعان ما تحول الحلم إلى كابوس.

فبعد ٤ شهور من افتتاح برج أوبال، تسلل الفزع إلى الجميع بعد الاستماع إلى صوت تصدع مرتفع مما نجم عنه موجة إخلاء جماعية.

وقامت كاميرات برنامج "٦٠ دقيقة" بالدخول إلى البرج المنكوب.

وكان ضيف البرنامج هو المحرر المالي لشبكة ناين روس غرينوود الذي تجول في الشقق التي تم إخلاؤها وشاهد كذلك منشأ الشروخ بالمبنى العملاق.

وتحدث غرينوود إلى سكان برج أوبال الذين ذكروا أنهم بالرغم من تلقيهم وعودا مفادها أن المبنى لن ينهار لكنهم ما زالوا خائفين جدا من العودة إلى وحداتهم السكنية التي وضعت لها عواميد طوارئ مؤقتة لدعمها.

وقال أحد السكان: " لا أعتقد أن الشقة أصبحت تساوي شيئا".