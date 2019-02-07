توقعات الأبراج ليوم February 7, 2019

برج الحمل

مهنياً: يحبك زملاؤك بسبب طيبتك ومحاولاتك مساعدتهم في حل المشاكل التي يواجهونها أثناء العمل، فدائمًا ما يلجأون إليك لطلب مساعدتك

عاطفياً: لا تحب أن تعبّر عن مشاعرك رغم أن كل تصرّفاتك تجاة الشريك تظهر مدى حبك له، حاول ألا تكون متحفظًا في التعبير عما بداخلك فقد يساعدك على الاقتراب أكثر منه

صحياً: قد تصاب بنزلات برد على الرغم من اهتمامك بنفسك وبصحتك، لكن مناعتك الضعيفة تكون السبب في ذلك

برج الثور

مهنياً: أنت لا تقبل النقد في مجال عملك، وترى أنك على صواب دائماً، ويتحول سلوكك إلى هجومي إذا حاول أحد انتقاد رأيك، لكن ذلك سيؤثر في مستقبلك المهني

عاطفياً: تكون حياتك العاطفية في أحسن صورة إذا سمحت للحبيب بأن يكون له دور في ترتيب حياتك ومعاونتك على تنظيمها

صحياً: حاول أن تمضي فترة في الاستجمام والابتعاد عن المجازفات التي تقوم بها على الدوام وتسبب لك مشاكل صحية

برج الجوزاء

مهنياً: اليوم لديك خطط عديدة ومهام إضافية تتطلب وقتًا طويلًا من أجل إنجازها، يساعدك فيها زملاؤك المقربون جداً منك في العمل

عاطفياً: ترفض الدخول فى جدال ينتج منه انفصال مع الشريك، وتنتظر بعض الوقت حتى تتخذ القرارات المصيرية معه

صحياً: تحصل على فرص ذهبية لاتباع نظام حمية مناسب لطبيعة حرق الدهون لديك والتخلص من الوزن الزائد

برج السرطان

مهنياً: تتاح أمامك اليوم فرصة عمل جديدة، فحاول ألا تتسرع في اتخاذ القرار وتهمل في التفكير حتى لا تشعر بالندم

عاطفياً: شريكك قد يختار الانفصال، فحاول أن تتقبل الأمر ولا تسعَ للاستمرار في علاقة تكون نهايتها الفشل، فأنت شخص مخلص تستحق شريكاً مثلك

صحياً: تفقد الكثير من وزنك في غضون أيام، فحاول أن تستمر على النظام الغذائي الذى تتبعه، فهو قوي ويساعدك في الحصول على الوزن المثالي

برج الأسد

مهنياً: تتصرف بفوضى مع العمل وعليك أن تعيد تنظيم خططك، إلا وصلت إلى طريق مسدود وتخيب آمالك

عاطفياً: يرغب الشريك أن يعرف الكثير عنك فلا تنزعج من أسئلته، هذا من حقه لكي يدرك على المدى المنظور كيفية التصرف معك

صحياً: إعتن جدياً بلياقتك واتّبع علاجاً وقائياً من الفيتامينات والمقويّات كي تبقى بحالة جسدية وفكرية ممتازة

برج العذراء

مهنياً: تتمتع بروح إيجابية اليوم وبالرغبة في العمل الجماعي لإنجاز الكثير من المشاريع الكبيرة والمهمة

عاطفياً: تحتاج إلى التحدث مع الشريك حول بعض الأمور الخاصة بمستقبلكما، ليحدد مدى استمرارك في العلاقة من عدمه

صحياً: . تكون الأوضاع الصحية متطلبة ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعانيها

برج الميزان

مهنياً: فرص جديدة استثنائية ومميزة تتاح لك على الصعيد المهني، إستفد منها لكي تقدم الاقتراحت وتقوم بالمبادرات

عاطفياً: يحمل هذا اليوم تطميناً وشعوراً بالأمان العاطفي والشخصي، وتعبّر عن مشاعرك واهتمامك وتقدم على مبادرات لافتة

صحياً: أكثر من الملابس التي تحميك من البرد وتحول دون إصابتك بالزكام الذي يزعجك وتكون له مضاعفات على وضعك الصحي

برج العقرب

مهنياً: تتمكن من تحقيق تطور في وضعك المهني والمالي يمكّنك من التحرك بحريّة أكبر وحسب رغبتك وإرادتك

عاطفياً: تستعيد جذوة حياتك العاطفية بعدما خفت قليلاً نتيجة رغبتك في اللهو والتعرّف إلى أشخاص جدد من خارج محيطك

صحياً: تمر ببعض الأمراض الموسمية نتيجة التعرض للطقس المختلف، عليك بضرورة تناول الأعشاب الطبيعية، لتخفف من ذلك والشفاء في وقت أسرع

برج القوس

مهنياً: الظرف الراهن يفرض عليك الحذر والحيطة، لكن ذلك سرعان ما يتبدل لمصلحتك لاحقاً

عاطفياً: تلاحظ هذا اليوم ارتفاعاً في منسوب الرومانسية لدى الشريك، وهذه طبيعته الحقيقية، فلا تتفاجأ

صحياً: الفاكهة والخضار الملوّنة، والحبوب الكاملة، كلها غنية طبيعياً بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من الضرر ولعب دور حيوي لصحة الجسم

برج الجدي

مهنياً: عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة، وخصوصاً أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى

عاطفياً: بعض المشاعر قد يشكل عبئاً عليك في العلاقة بالشريك، فخذ حذرك

صحياً: بسبب عدم استقرار أوضاعك تشعر ببعض القلق، لكن لا داعي إلى مخاوفك

برج الدلو

مهنياً: تذهب عميقاً في البحث عما يخفيه ظاهر الأمور، وتجري مقارنة بين الأحداث والأوضاع التي تواجهك اليوم وأخرى واجهتك في السابق

عاطفياً: تعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائيًّا، تحاشَ الانتقاد والتذمّر، أمّا الجروح العاطفية فلا تلتئم بسهولة

صحيا:ً عليك اتخاذ الأمور بهدوء وروية أكثر، والعمل على الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، فأنت تقع تحت ضغط كبير

برج الحوت

مهنياً: أنت مليء بالطاقة وتحب فرص التحدي التي يأتي بها كل يوم جديد، جريء في الكلام إلى درجة ان أصحاب الأحاسيس المرهفة حولك يبتعدون عنك

عاطفياً: لا تندفع نحو الشريك بدون ضوابط، فهذا سيخلق عنده بعض النفور منك وتجنبك باستمرار

صحياً: العصبية الزائدة تضرك كثيراً، فتش عن الهدوء لتكون أكثر قدرة على المواجهة