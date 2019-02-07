شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصري يخترق شبكة مجلس الأمة الكويتي أثناء كلمة للأمير” صباح الأحمد”! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:06 صباحًا, 7 فبراير 2019 م المناطق_متابعات قام موظف مصري في مجلس الأمة الكويتي، باختراق شبكة معلومات المجلس أثناء كلمة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح.

وحسب “صحيفة ” “الرأي” الكويتية، تنظر الجنايات في قضية موظف مصري في مجلس الأمة اخترق الشبكة المعلوماتية للمجلس وأوقف حسابات التواصل الاجتماعي.

وأضافت ” الصحيفة” أن ذلك جاء أثناء إلقاء الأمير كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.

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