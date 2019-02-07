انت الان تتابع ماكرون يحقق وعدًا انتخابيًا بحق الأرمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام المجلس التنسيقي للمنظمات الأرمنية في فرنسا أن بلاده ستعلن 24 أبريل يوما وطنيا لإحياء ذكرى الإبادة الأرمنية، وذلك في خطوة تعكس وفاءه بوعد قد أطلقه خلال حملته الانتخابية بوضع "الإبادة الأرمنية" بين عامي 1915 و1917، التي اعترفت بها فرنسا في 2001 فيما ترفض أنقرة الاعتراف بها على الروزنامة الرسمية الفرنسية، وتعتبر أن الأرمن توفوا نتيجة للجوع أو في معارك وقفوا فيها مع روسيا، التي تعادي الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

وأثارت قضية الأرمن خلافا بين تركيا وعدد من الدول التي وصفت مجازر قتل الأرمن على يد القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى بأنها "إبادة".وأكد الأرمن، أن نحو 1,5 مليون أرمني قتلوا بشكل مُنظم قبيل انهيار السلطنة العثمانية، فيما أقر عدد من المؤرخين في أكثر من عشرين دولة بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا