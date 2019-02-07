البنتاجون يعلن نقل 250 جنديا إلى الحدود مع اقتراب قافلة مهاجرين من تكساس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، نقل 250 جنديا من خدمتهم فى ولاية أريزونا إلى تكساس "كاستجابة لقافلة المهاجرين التى تتوجه حاليا إلى حدود تكساس".

وقال المتحدث باسم البنتاجون بيل سبيكس، فى بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان صرح "بإعادة مركزة نحو 250 مسؤولا عسكريا من مهامهم الحالية لدعم أمن الحدود فى أريزونا إلى منطقة بالقرب من ممر إيجل"، قبيل وصول قافلة المهاجرين، وذلك بناء على طلب من وزارة الأمن الداخلى الأمريكية.

وأشار المتحدث إلى أن الجنود الذين يتم نقلهم، والذين يتضمنون أفرادا من الشرطة العسكرية والأطباء والمهندسين، لم يتم إضافتهم حديثا لكنهم من سلطات متواجدة وبالتوافق مع طلبات دعم تم الموافقة عليها مسبقا.

ويأتى إعادة تمركز بعض الجنود الأمريكيين على الحدود بعد يوم واحد من خطاب الأمة الذى ألقاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، الذى قال خلاله إن هناك "قوافل (مهاجرين) كبيرة ومنظمة فى طريقها إلى الولايات المتحدة"، وهو ما أثار صيحات استهجان من المشرعين الديمقراطيين فى مجلس النواب.

يذكر أن البنتاجون أعلن، الأحد الماضي، أنه سيرسل 3750 جنديا إضافيا إلى الحدود مع المكسيك لمدة 90 يوما، على أن ينصب هؤلاء الجنود أسلاك شائكة ومعدات مراقبة متحركة على طول الحدود، وهو ما يرفع عدد إجمالى القوات الأمريكية المشاركة فى دعم وزارة الأمن الداخلى إلى 4350 جنديا.