وصول 133 قافلة مساعدات لمخيم الركبان بسوريا

أعلن الهلال الأحمر السورى وصول 133 شاحنة مساعدات إنسانية إلى مخيم "الركبان" الواقع فى منطقة (التنف) قرب الحدود السورية الأردنية وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقال رئيس المنظمة المهندس خالد حبوباتى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - إن فرق منظمة الهلال الأحمر بالتعاون مع الأمم المتحدة انطلقت لإيصال قافلة المساعدات الثانية لمخيم الركبان على بعد 265 كيلومترا من دمشق وبالتحديد باتجاه الحدود السورية الأردنية، مبينا أنه سيتم تقديم الرعاية الصحية بما فيها حملة لقاحات للأطفال والنساء وتلبية احتياجات الأهالى القاطنين فى المخيم من مواد إغاثية غذائية وغيرها.

وأوضح حبوباتى أن "القافلة مؤلفة من 133 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية و تحوى 8345 سلة غذائية ومثلها أكياس طحين وسلال معلبات إضافة للأدوية ومواد تغذية للأطفال والحوامل وألبسة أطفال ومواد تعليمية وصحية وغيرها من المواد غير الغذائية واللوجستية وسيتم إطلاق حملة لقاحات بإشراف فريق طبى تشمل لقاحات ضد مرض الحصبة وشلل الأطفال والتهاب الكبد والسل".