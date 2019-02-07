سفارة الإمارات بلندن تكشف حقيقة اعتقال بريطاني شجع قطر

أصدرت السفارة الإماراتية في بريطانيا بيانا، الأربعاء، ردت فيه على المزاعم التي تحدثت عن اعتقال مواطن بريطاني في الإمارات بسبب تشجيعه قطر خلال بطولة كأس آسيا 2019.

وأوضح بيان السفارة الإماراتية في لندن نقلته سي إن إن: "فهمنا من شرطة الشارقة، أن السيد علي عيسى أحمد، الذي يحمل الجنسيتين السودانية والبريطانية قدم بلاغا للشرطة بتعرضه للمضايقات والضرب من قبل مشجعي المنتخب الإماراتي لأنه شجع قطر في بطولة كأس آسيا".

وأضافت السفارة في البيان: "قامت الشرطة بأخذه إلى المستشفى، وقال الطبيب الذي كشف على حالته إن إصابته لا تتوافق مع الرواية التي قالها وأنه قام بإيذاء نفسه".

وتابعت السفارة بيانها قائلة: "في 24 يناير من عام 2019 تم توجيه تهمتي هدر وقت الشرطة وإطلاق ادعاءات كاذبة، للسيد أحمد، وقد تم إعلامنا بأنه اعترف بالتهمتين وسيتم تحويله للمحاكم الإماراتية".

ونقلت السفارة عن مسؤول إماراتي قوله: "نتواصل مع السفارة البريطانية وقد اتخذنا الإجراء المناسب، فالسيد أحمد يتكلم العربية ويفهم الوضع الذي وضع فيه نفسه بشكل كامل".

وأضاف المسؤول: "لم يتم القبض عليه لأنه شجع قطر على الإطلاق، بل إن هذه قضية شخص يحاول كسب اهتمام الإعلام وإضاعة وقت الشرطة"، وفقا للبيان.

وقالت السفارة أيضا إنها تواصلت مع وزارة الخارجية البريطانية لإعلامها بأن المحتوى الذي تم وضعه على موقعها غير دقيق، وأشارت إلى أن التعاطف مع قطر لا يشكل جريمة في الإمارات، ولفتت إلى أنها طلبت من الوزارة إزالة المحتوى عن موقعها.

وتابعت السفارة قائلة إن الإمارات دولة قانون وأشارت إلى أن التعامل مع قضية أحمد يتم بشكل طبيعي، ولم تدل بأي تعليقات أخرى حول هذه القضية.

يشار إلى بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2019 كانت النسخة السابعة عشر من كأس آسيا، وهي بطولة كرة القدم الدولية للرجال التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كل أربع سنوات. عقدت في الإمارات العربية المتحدة من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019. فازت قطر بالبطولة بعد فوزها على اليابان 3–1 في المباراة النهائية.

ولأول مرة، لعب في البطولة النهائية لكأس آسيا 24 فريقاً، بعد أن تم توسيعها من شكل الـ16 فريقاً الذي تم استخدامه من عام 2004 إلى عام 2015. في إطار هذا الشكل الجديد، لعب المتسابقون النهائيون مرحلة جماعية تتكون من ست مجموعات من أربعة فرق، تلتها مرحلة خروج المغلوب من 16 فريقًا.

وحاولت وسائل اعلامية اثارة ادعاءات سياسية بشأن المباراة التي جمعت قطر والامارات في محاولة لاستثمار الرياضة بأزمة الدوحة مع دول المقاطعة.