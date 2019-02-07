صحيفة: "وثيقة الأخوة الإنسانية" هي الأولى بين أكبر مرجعيتين إسلامية ومسيحية

أفادت صحيفة خليجية، أن " وثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقعها الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إمام الأزهر الشريف في أبوظبي، يوم أمس الأول، على هامش "مؤتمر الأخوة الإنسانية"، تشكل واحدة من الوثائق التاريخية بين الديانتين الإسلامية والمسيحية اللتين يدين بهما حوالي ثلاثة مليارات إنسان.

وأكدت صحيفة" الخليج " الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها" الخليج 365"-"أنه يجب أن تتحول هذه الوثيقة التي كانت دولة الإمارات راعية لها، إلى وثيقة دولية، تضاف إلى حوالي 500 معاهدة ووثيقة دولية مبرمة بين دول العالم، مثل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها"، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، و"الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، وغيرها من عشرات الاتفاقات التي تنظم العلاقات بين الدول والشعوب، وتحقق المساواة والعدالة، وتمنع التغول على حقوق الأشخاص والمجتمعات، وتحدد المعايير والضوابط الأخلاقية والإنسانية للعلاقات بين البشر.

وأشارت إلى أن " وثيقة الأخوة الإنسانية"، هي الأولى التي توقع بين أكبر مرجعيتين إسلامية ومسيحية، وتتبنى ثقافة الحوار والتعاون المشترك بين أصحاب الديانتين، وهي ثمرة جهد مشترك بين الأزهر والفاتيكان، وبجهد إماراتي حثيث لرسم علاقات جديدة بين الإسلام والمسيحية تقوم على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، و"وقف ما يشهده العالم حالياً من حروب وصراعات، وتراجع مناخي، وانحدار ثقافي وأخلاقي".

وقالت إن الوثيقة وفي هذه الآونة بالذات مهمة؛ لأنها ترد على كل محاولات الوقيعة بين أصحاب الديانتين، والترويج القبيح لصراع الحضارات والأديان، وتدحض كل المقولات والأراجيف التي تحضّ على الإرهاب والتطرف والتكفير، وتسيء إلى القيم الإنسانية والأخلاقية وإلى المعاني السامية للأديان السماوية؛ إذ "لا وجود لعنف يمكن تبريره دينيّاً"، و"إن استعمال اسم الله لتبرير الكراهية والبطش إنما هو تدنيس لاسمه" كما يقول البابا، و"ندعو للكف عن استخدام اسم الله لتبرير أعمال القتل والإرهاب"، و"إن الأديان الإلهية بريئة كل البراءة من الحركات والجماعات المسلحة الإرهابية"، كما أكد شيخ الأزهر.

وأضافت أن "وثيقة الأخوة الإنسانية" هي وثيقة لكل العالم ولكل البشرأينما وجدوا، بكل مضامينها ومعانيها وأهدافها، وهي تستكمل كل المواثيق والشرائع والمعاهدات الدولية التي يعمل بها ويتم الاسترشاد ببنودها، وهي دليل عمل للجميع لتأكيد ثقافة الاحترام المتبادل والحوار والأخوة والشراكة في الإنسانية والإيمان.

وتابعت وهي وإن كانت موجهة للمسلمين والمسيحيين، وترسم طريق الخلاص والمودة والتسامح لأتباع الديانتين، إلا أنها موجهة للإنسان أينما كان، وهي دعوة للمصالحة والتآخي بين المؤمنين وجميع بني البشر، ولكل صاحب ضمير حي كاره للعنف والحقد والبغضاء والتطرف، وهي فوق ذلك شهادة من المسلمين والمسيحيين بعظمة الخالق الذي جعل من الإنسان خليفته في أرضه.

وخلصت "الخليج " في ختام افتتاحيتها إلى أن " وثيقة الأخوة الإنسانية"، هي بمعنى من المعاني تستكمل أيضاً مضمون "العهدة العمرية" التي كتبها الخليفة عمر بن الخطاب لأهل إيلياء / القدس/ عندما فتحها المسلمون عام 638 ميلادية، وأمّنهم فيها على كنائسهم وممتلكاتهم وصلبانهم. وتعتبر هذه الوثيقة واحدة من أهم الوثائق التاريخية التي تؤكد التعايش التاريخي بين المسلمين والمسيحيين