صحيفة: "وثيقة الأخوة الإنسانية" رسالة التسامح والأخوة من الإمارات

قالت صحيفة خليجية، إن دولة الإمارات "وطن التسامح" احتضنت أكبر قداس مسيحي شهدته المنطقة في تاريخها بحضور نحو 180 ألفاً من مختلف الجنسيات المقيمة على أرضها.

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "جاؤوا ليستمعوا إلى رسالة الإنسانية من الإمارات للعالم كله، وذلك بعد أن وقع البابا فرنسيس مع فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي تهدف إلى بناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب، بجانب التصدي للتطرف وسلبياته وذلك بحضور أكثر من 400 من قيادات وممثلي الأديان وشخصيات ثقافية وفكرية من مختلف دول العالم.

وأكدت أنها رسالة التسامح والأخوة من الإمارات للإنسانية جمعاء، والتي ستظل دائماً نهجاً ثابتاً أكده إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله - "جائزة الأخوة الإنسانية" التي ستمنح كل عام لشخصيات ومؤسسات عالمية بذلت جهوداً صادقة في تقريب الناس من بعضها البعض، وقرر منحها هذا العام للبابا فرنسيس والدكتور أحمد الطيب، قائلاً لهما سموه: "سنواصل معكما حمل راية الأخوة الإنسانية ونتعهد بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى جعل المنطقة والعالم مكاناً أكثر سلاماً وتسامحا".

وأشارت في ختام افتتاحيتها إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجه رسالة إلى الإنسانية جمعاء، مؤكداً فيها عزم دولة الإمارات على مواصلة مسيرتها وجهودها لنشر رسالة التسامح والمحبة والإخاء في العالم كله، وذلك، كما قال : "انطلاقاً من إيمان لن يتزعزع بأن التسامح والتعايش والتعاون المشترك هو أساس نجاح الأمم ونهضتها وتقدمها، وأساس الأمن والاستقرار في العالم".

وأمس قالت الصحيفة ذاتها، إن الاستقبال الحافل لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي، وما رافقه من استعراض فرقة الفرسان على الخيول العربية".

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - "وإطلاق المدفعية 21 طلقة، وتحليق الطائرات مشكّلة علم الفاتيكان، والترحيب الرسمي والشعبي الكبيران بالبابا فرنسيس كل هذا يعكس بوضوح، مصداقية نهج التسامح والتعايش الإنساني، الذي تقدمه دولة الإمارات للعالم منذ تأسيسها، والذي تسير عليه القيادة الحكيمة، التي أطلقت على عام 2019، عام التسامح.

واضافت ان هذه الزيارة -بلا شك- حدث تاريخي غير مسبوق، جذب اهتمام العالم نحو دولة الإمارات، وطن التسامح مسترضة ترحيب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بضيف البلاد.

وخلصت الى ان الزيارة تاريخية لرجل السلام والمحبة، ستسهم بالقطع في ترسيخ قيم الحوار والتآخي الإنساني، والتعايش والتعاون والاحترام بين جميع البشر، بجانب العمل على تعزيز السلام والأمان لشعوب العالم