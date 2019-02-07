شكرا لقرائتكم خبر عن «انقلاب مفاجئ».. بغداد ترفض تطبيق العقوبات على طهران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

في تطور مفاجئ، رفضت الحكومة العراقية الالتزام بالمطالب الأمريكية بالمشاركة في تطبيق العقوبات على إيران. واعتبر برلمانيون عراقيون تحدثت معهم "الخليج 365"، إبلاغ محافظ البنك المركزي الإيراني بعدم مشاركة العراق في فرض العقوبات على إيران «انقلاب مفاجئ» لا تعرف أسبابه حتى الآن، لكنهم ألمحوا إلى أن قرار فرض العقوبات من عدمه من شأن مجلس النواب وليس من شأن الحكومة. ولفتوا إلى أن الجلسة القادمة للبرلمان ستطلب من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تفسيرات لموقفه المفاجئ من الطلب الأمريكي بالتزام العقوبات على طهران.

وكان عبدالمهدي أبلغ محافظ البنك المركزي الإیراني عبدالناصر همتي خلال لقائهما في بغداد أمس (الأربعاء) أن العراق لن يكون مع العقوبات الاقتصادية ضد إيران. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أنه أكد خلال اللقاء أن «العراق تمكن من دحر عصابة «داعش» الإرهابية بفضل بطولات أبنائه والدماء الغالية للشهداء والجرحى والمضحين ودعم أصدقائنا وفي مقدمتهم إيران، مشيدا بتطور العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين الجارين». ولفت البيان إلى أن «شعب العراق عانى من الحصار ويدرك الضرر الذي يلحق بالشعوب من جرائه، ولن يكون العراق جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران».